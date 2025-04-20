Київ
Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)

Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,87
Економія при броні: -0,79 грн
13,08 грн
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,37
Економія при броні: -1,49 грн
24,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
37,44
Економія при броні: -1,31 грн
36,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,64
Економія при броні: -1,76 грн
24,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,82
Економія при броні: -0,74 грн
13,08 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
770.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,77 грн
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
191.1 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
311.0 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
315.5 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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