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Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Харків
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Доступно в 4 аптеках у Харків
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,98
Економія при броні:
-0,90 грн
13,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
304.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
25,93
Економія при броні:
-1,05 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
304.9 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
38,31
Економія при броні:
-2,18 грн
36,13
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
314.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,85
Економія при броні:
-0,77 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,34
Економія при броні:
-1,46 грн
24,88
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
984.0 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,66
Економія при броні:
-0,03 грн
14,63
грн
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Хемотека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
304.2 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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