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Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Бинт тканий нестерильний (Woven bandage unsterile)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
415.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,04
Економія при броні:
-0,96 грн
13,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
421.9 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,32
Економія при броні:
-1,44 грн
24,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
423.5 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
38,32
Економія при броні:
-2,19 грн
36,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
426.1 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
13,96
Економія при броні:
-0,88 грн
13,08
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
26,53
Економія при броні:
-1,65 грн
24,88
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
700.5 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
14,69
Економія при броні:
-0,16 грн
14,53
грн
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Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
239.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
382.9 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
398.3 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Медичний центр М.Т.К.
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