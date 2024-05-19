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ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® , №1 - Львів (626212) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
59,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (2)
59,17
Економія: -0,27 грн
58,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
58,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
59,44
Економія: -0,78 грн
58,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
58,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
58,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
58,77
Економія: -0,12 грн
58,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
58,98
Економія: -0,44 грн
58,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
59,55 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
59,68
Економія: -0,66 грн
59,02 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (3)
58,82
Економія: -0,26 грн
58,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (9)
59,54
Економія: -0,36 грн
59,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (6)
59,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
59,41
Економія: -0,22 грн
59,19 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (20)
59,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
58,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
59,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (3)
59,39
Економія: -0,73 грн
58,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (4)
59,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
59,02
Економія: -0,49 грн
58,53 грн