ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® , №1 - Львів (626212) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Литвиненко, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Зелена, 115
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Щирець, вул. Княжа, 2
Аптека сальве
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16