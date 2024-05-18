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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (488382) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12)
26,11
Економія: -2,97 грн
23,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (29)
26,00
Економія: -9,00 грн
17,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (8)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (2)
21,53 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
27,64
Економія: -4,43 грн
23,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
22,61 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (2)
25,86
Економія: -2,75 грн
23,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (3)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заводське, вул. Європейська, 22
Всього: упаковка (1)
21,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Черкаська, 2
Всього: упаковка (2)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (2)
22,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
13,26 грн