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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (488358) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
28,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (18)
28,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
28,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
28,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (127)
28,54 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
28,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (27)
15,71 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Буринь, пл. Першотравнева, 1-А
Всього: упаковка (1)
28,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
18,58
Економія: -2,48 грн
16,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (22)
18,57
Економія: -2,47 грн
16,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (11)
15,78 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (25)
18,00
Економія: -6,00 грн
12,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (4)
18,13
Економія: -1,95 грн
16,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
14,89
Економія: -1,67 грн
13,22 грн