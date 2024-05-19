БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (488358) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (18)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
В інших містах:
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Всього: упаковка (127)
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Харків, вул. Лісопарківська, 4
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Слобожанське, вул. Дружби, 1
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Всього: упаковка (2)
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Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Буринь, пл. Першотравнева, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84