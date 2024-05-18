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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (488358) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (27)
15,71 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
18,58
Економія: -2,48 грн
16,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (22)
18,57
Економія: -2,47 грн
16,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (25)
18,00
Економія: -6,00 грн
12,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
28,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
28,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (18)
28,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
28,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
Всього: упаковка (1)
28,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (127)
28,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (4)
18,13
Економія: -1,95 грн
16,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (11)
15,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Всього: упаковка (2)
15,03 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
17,01
Економія: -1,35 грн
15,66 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
Всього: упаковка (9)
15,14
Економія: -1,38 грн
13,76 грн