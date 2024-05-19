БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (488306) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, вул. Трінклера, 6
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, просп. Олександрівський, 81
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (115)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
В інших містах:
Сатурн-фарм
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Харків, просп. Героїв Харкова, 268
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Богодухів, вул. Чернієнка, 13
Бажаємо здоров'я
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Нє болєй
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Не болей! семья аптек
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Дніпро, пров. Фестивальний, 1
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Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Не болей! семья аптек
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Дніпро, просп. Слобожанський, 6
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Всього: упаковка (16)
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Нє болєй
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106