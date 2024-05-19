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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "ЮРІЯ-ФАРМ" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (488292) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (3)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (13)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
Всього: упаковка (1)
11,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
7,28
Економія: -1,00 грн
6,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
6,83
Економія: -0,57 грн
6,26 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
7,28
Економія: -0,97 грн
6,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (8)
7,27
Економія: -0,99 грн
6,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (11)
11,84
Економія: -0,86 грн
10,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (29)
6,69
Економія: -0,46 грн
6,23 грн
Аптека соціальних цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (130)
8,50
Економія: -0,70 грн
7,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (6)
11,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (40)
13,75
Економія: -1,84 грн
11,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (6)
13,15
Економія: -1,33 грн
11,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
13,17
Економія: -1,15 грн
12,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (18)
9,46
Економія: -1,27 грн
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (23)
11,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
11,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (9)
11,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (32)
16,00
Економія: -4,00 грн
12,00 грн