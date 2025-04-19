Глюкометр Гамма даймонд пріма (Glucometer Gamma diamond prima)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
848,83
Економія при броні: -164,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
789,98
Економія при броні: -27,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
825,51
Економія при броні: -175,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
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Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
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764,10
Економія при броні: -129,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
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Taidoc Technology Corporation
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
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622,27
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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828,37
Економія при броні: -179,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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800,60
Економія при броні: -162,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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