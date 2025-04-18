Глюкометр Гамма даймонд пріма (Glucometer Gamma diamond prima)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
955,10
Економія при броні: -303,50 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -112,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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843,42
Економія при броні: -223,84 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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836,89
Економія при броні: -254,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
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764,10
Економія при броні: -112,50 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation