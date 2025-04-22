Глюкометр Гамма даймонд пріма (Glucometer Gamma diamond prima)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
813,66
Економія при броні: -187,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
621,55
Економія при броні: -39,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
808,62
Економія при броні: -183,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
626,21
Економія при броні: -24,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GAMMA DIAMOND PRIMA №1
Taidoc Technology Corporation
764,10
Економія при броні: -124,50 грн