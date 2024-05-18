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LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл, №10 - Харків (485483) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
472,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
451,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
471,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (6)
473,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: контейнер полімерний (8)
477,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (1)
472,20 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (9)
545,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (5)
474,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
730,60
Економія: -186,20 грн
544,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (7)
475,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (1)
730,60
Економія: -113,80 грн
616,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
530,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
470,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (6)
521,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (6)
473,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (2)
521,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
476,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
521,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
492,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
473,40 грн