LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл, №10 - Харків (485483) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: контейнер полімерний (8)
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (9)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1