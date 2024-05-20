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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Львів (459825) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: для шийного масажу (1)
420,83
Економія: -42,92 грн
377,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
379,96
Економія: -51,14 грн
328,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
392,52
Економія: -19,94 грн
372,58 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
405,95
Економія: -27,46 грн
378,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
406,71
Економія: -25,68 грн
381,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
Всього: упаковка (1)
408,14
Економія: -31,00 грн
377,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
420,51
Економія: -42,73 грн
377,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (1)
406,93
Економія: -35,23 грн
371,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Всього: упаковка (1)
416,23
Економія: -34,95 грн
381,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: упаковка (1)
399,07
Економія: -26,56 грн
372,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
Всього: упаковка (2)
413,69
Економія: -32,66 грн
381,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
412,33
Економія: -31,89 грн
380,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
369,11
Економія: -26,34 грн
342,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
418,40
Економія: -41,10 грн
377,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
437,79
Економія: -60,77 грн
377,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
438,38
Економія: -65,82 грн
372,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
434,47
Економія: -53,25 грн
381,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
456,41
Економія: -75,96 грн
380,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
451,63
Економія: -74,22 грн
377,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
411,64
Економія: -30,84 грн
380,80 грн