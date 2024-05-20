БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Львів (459825) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: для шийного масажу (1)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Самбір, вул. Валова, 46
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Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
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Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
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Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
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Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
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Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
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Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
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Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
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Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
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Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15