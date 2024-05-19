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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Київ (459825) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
456,41
Економія: -75,96 грн
380,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
434,47
Економія: -53,25 грн
381,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
438,38
Економія: -65,82 грн
372,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
411,64
Економія: -30,84 грн
380,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
451,63
Економія: -74,22 грн
377,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
416,46
Економія: -35,06 грн
381,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
418,40
Економія: -41,10 грн
377,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
437,79
Економія: -60,77 грн
377,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
427,23
Економія: -49,02 грн
378,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: упаковка (1)
409,05
Економія: -46,36 грн
362,69 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
352,10 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (1)
306,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: для шийного масажу (1)
328,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (1)
326,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
326,70 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
369,11
Економія: -26,34 грн
342,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
412,33
Економія: -31,89 грн
380,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
414,01
Економія: -35,92 грн
378,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Всього: упаковка (1)
416,23
Економія: -34,95 грн
381,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
Всього: упаковка (1)
408,14
Економія: -31,00 грн
377,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
432,94
Економія: -53,54 грн
379,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
420,63
Економія: -39,63 грн
381,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: для шийного масажу (1)
450,79
Економія: -69,27 грн
381,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
360,46
Економія: -34,38 грн
326,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
410,11
Економія: -32,66 грн
377,45 грн