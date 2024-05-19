БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Київ (459825) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
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Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3
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Сіті-фарм
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Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Аптека низьких цін
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Всього: для шийного масажу (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
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