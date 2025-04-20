Київ
Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
54,90
Економія при броні: -2,16 грн
52,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
70.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
55,81
Економія при броні: -3,07 грн
52,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, шосе Харківське, 164
434.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -21,18 грн
45,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
442.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,80
Економія при броні: -21,45 грн
46,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
444.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
65,40
Економія при броні: -19,75 грн
45,65 грн
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Гора, вул. Центральна, 7
420.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Дударків, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
421.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
424.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
ГоловнаКошикОбране