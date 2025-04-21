Київ
Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Вінниця (адресу не вказано)
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
65,40
Економія при броні: -19,75 грн
45,65 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
203.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -21,18 грн
45,82 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Стальського, 24
205.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,80
Економія при броні: -21,45 грн
46,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
484.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
55,14
Економія при броні: -2,40 грн
52,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
487.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
55,83
Економія при броні: -3,09 грн
52,74 грн
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
208.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
211.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
221.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
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