Київ
Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Набір пластирів Гапчинська улюбленці (Set of plasters Gapchinska pets)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,80
Економія при броні: -21,45 грн
46,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -21,18 грн
45,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
128.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
65,40
Економія при броні: -19,75 грн
45,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
428.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
55,14
Економія при броні: -2,40 грн
52,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
431.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
55,83
Економія при броні: -3,09 грн
52,74 грн
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
119.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 7
128.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
128.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ GAPCHINSKA УЛЮБЛЕНЦІ на полімерній основі, прозорі 1,9 см х 7,2 см №15
Калина Медична Виробнича Компанія
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