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Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)
Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)
Вінниця
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
39,10
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
190.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
487.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,54
Економія при броні:
-1,93 грн
28,61
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
563.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
23,98
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
572.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
33,93
Економія при броні:
-2,19 грн
31,74
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
594.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FR №1
Ultra for Medical Products
31,76
Економія при броні:
-1,16 грн
30,60
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
214.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
564.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
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