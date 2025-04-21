Київ
Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)

Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
141.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,31
Економія при броні: -1,70 грн
28,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
313.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
23,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
317.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
33,18
Економія при броні: -1,44 грн
31,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
323.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FR №1
Ultra for Medical Products
32,18
Економія при броні: -1,58 грн
30,60 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
359.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
498.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
39,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
315.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
315.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
324.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
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