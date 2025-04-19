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Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)
Катетер Фолея Ультрамед латексний двоходовий стерильний (Foley catheter Ultramed latex two-way sterile)
Дніпро
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
9.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,15
Економія при броні:
-1,54 грн
28,61
грн
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В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
195.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
23,98
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
197.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
33,05
Економія при броні:
-1,31 грн
31,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
198.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FR №1
Ultra for Medical Products
32,81
Економія при броні:
-2,21 грн
30,60
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
400.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FR №1
Ultra for Medical Products
30,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
590.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 FR №1
Ultra for Medical Products
39,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
198.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
358.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ULTRAMED ЛАТЕКСНИЙ ДВОХОДОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FR №1
Ultra for Medical Products
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