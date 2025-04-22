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Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Вінниця
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
7,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
247.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
14,10
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
353.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
450.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
4,64
Економія при броні:
-0,26 грн
4,38
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
454.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
10,67
Економія при броні:
-0,42 грн
10,25
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
485.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,19
Економія при броні:
-0,33 грн
7,86
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
560.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
564.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,79
Економія при броні:
-0,43 грн
8,36
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
564.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
572.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,36
Економія при броні:
-0,60 грн
8,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
594.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,10
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,99
Економія при броні:
-0,33 грн
8,66
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,09
Економія при броні:
-0,33 грн
8,76
грн
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Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
168.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
277.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
347.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
564.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
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