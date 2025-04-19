Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
290.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
4,56
Економія при броні: -0,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
318.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
10,85
Економія при броні: -0,60 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
390.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,45
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
510.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
562.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
567.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,85
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
570.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
572.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,30
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
580.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,96
Економія при броні: -0,30 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,07
Економія при броні: -0,31 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
251.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
475.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
570.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
570.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Ковель, вул. Незалежності, 57
683.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 FG №1
Ultra for Medical Products