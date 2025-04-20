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Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Львів
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
7,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
573.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
14,10
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
626.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
778.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
4,58
Економія при броні:
-0,20 грн
4,38
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
783.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
10,78
Економія при броні:
-0,53 грн
10,25
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
814.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,42
Економія при броні:
-0,56 грн
7,86
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
870.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,67
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
874.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
874.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,89
Економія при броні:
-0,53 грн
8,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
882.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,10
Економія при броні:
-0,34 грн
8,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
907.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,10
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
9,28
Економія при броні:
-0,62 грн
8,66
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,39
Економія при броні:
-0,63 грн
8,76
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
160.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 FG №1
Ultra for Medical Products
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
161.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
874.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
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