Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,85
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,30
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,96
Економія при броні: -0,30 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,07
Економія при броні: -0,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
195.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,45
Економія при броні: -0,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
202.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
10,85
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
302.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
4,56
Економія при броні: -0,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
324.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
567.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
767.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
339.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
721.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Ковель, вул. Незалежності, 57
824.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 FG №1
Ultra for Medical Products