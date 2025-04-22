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Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Катетер нелатона Ультрамед чоловічий стерильний (Catheter of non-lanthanum Ultramed)
Чернігів
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Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
256.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
14,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
384.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,67
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
13,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
386.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
8,65
Економія при броні:
-0,29 грн
8,36
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
394.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,25
Економія при броні:
-0,49 грн
8,76
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
407.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
10,86
Економія при броні:
-0,61 грн
10,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
422.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 FG №1
Ultra for Medical Products
7,10
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 12 FG №1
Ultra for Medical Products
9,17
Економія при броні:
-0,51 грн
8,66
грн
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
9,28
Економія при броні:
-0,52 грн
8,76
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
432.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,29
Економія при броні:
-0,43 грн
7,86
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
458.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
7,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
473.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
4,69
Економія при броні:
-0,31 грн
4,38
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
563.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
8,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
335.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 10 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
384.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 FG №1
Ultra for Medical Products
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
419.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 FG №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
457.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ULTRAMED ЧОЛОВІЧИЙ СТЕРИЛЬНИЙ розмір 8 FG №1
Ultra for Medical Products
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