Зубна паста Пародонтакс комплексний захист (Toothpaste Parodontax complex protection)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн