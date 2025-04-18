Зубна паста Пародонтакс комплексний захист (Toothpaste Parodontax complex protection)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 790 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
221,40
Економія при броні: -57,31 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
221,40
Економія при броні: -57,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ (PARODONTAX COMPLETE PROTECTION) екстра свіжість 75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1