Зубна паста Пародонтакс комплексний захист (Toothpaste Parodontax complex protection)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
183,10 грн