Київ
Про товар
Ціни
Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
4.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
5.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
7.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
8.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
8.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
9.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
9.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
9.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Ювілейний, 9/37
10.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
10.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Героїв України, 30-Б
45.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню