Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Одеса
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Софія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
3.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
3.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
3.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
3.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
5.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Мишель
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед