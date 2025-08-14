Київ
Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
9.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні:
-0,20 грн
6,30
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
107.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,10
грн
Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
107.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Марія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
107.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Агата
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
107.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Афіна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
107.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
107.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Шампань
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
107.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
108.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
108.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,70
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
108.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
