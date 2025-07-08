Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
1.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
1.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні: -0,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
2.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні: -0,20 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
3.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
3.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
3.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед