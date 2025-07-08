Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,74
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
2.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
2.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед