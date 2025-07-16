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Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Харків
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Доступно в 55 аптеках у Харків
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
1.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
3.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
5.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
5.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-А
7.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Нескорених, 24
7.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
7.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
7.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262
8.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
10.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
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