Контейнер для калу АВ (Container for feces AB)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Дніпро
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
4.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
4.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
4.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
4.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
5.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
5.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 98
6.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
6.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
7.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
8.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
8.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 15
8.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ 2B стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед