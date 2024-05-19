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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA 15 мкр. сині, №1 - Харків (483609) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (14)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (35)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (100)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (4)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (31)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (47)
3,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (29)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (20)
3,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (46)
3,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (100)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (18)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Всього: упаковка (27)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Юр'ївка, вул. Центральна, 108/1
Всього: упаковка (50)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (61)
3,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (3)
3,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (50)
3,50 грн