Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
0.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
250,83
Економія при броні:
-15,46 грн
235,37
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
0.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,92
Економія при броні:
-12,44 грн
230,48
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
0.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,31
Економія при броні:
-14,56 грн
229,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,88
Економія при броні:
-16,46 грн
230,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
1.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,28
Економія при броні:
-17,65 грн
229,63
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
1.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,21
Економія при броні:
-11,94 грн
230,27
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
1.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,12
Економія при броні:
-14,71 грн
230,41
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
1.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,08
Економія при броні:
-8,90 грн
230,18
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
1.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,83
Економія при броні:
-14,21 грн
229,62
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,38
Економія при броні:
-9,42 грн
229,96
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,71
Економія при броні:
-8,46 грн
230,25
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
2.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,63
Економія при броні:
-11,34 грн
230,29
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
2.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,33
Економія при броні:
-15,32 грн
230,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
2.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,16
Економія при броні:
-12,49 грн
229,67
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
2.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,03
Економія при броні:
-9,43 грн
229,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
3.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,35
Економія при броні:
-14,94 грн
230,41
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
3.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,47
Економія при броні:
-15,13 грн
230,34
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
3.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,42
Економія при броні:
-15,90 грн
229,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
3.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,07
Економія при броні:
-16,98 грн
231,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
3.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,15
Економія при броні:
-10,48 грн
229,67
грн
Забронювати
