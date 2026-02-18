Вінниця
Про товар
Ціни
Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 14 аптеках у Вінниця
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
1.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,70
Економія при броні:
-45,90 грн
185,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
1.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,33
Економія при броні:
-54,40 грн
185,93
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,34
Економія при броні:
-13,10 грн
230,24
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,98
Економія при броні:
-15,15 грн
229,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
250,93
Економія при броні:
-16,25 грн
234,68
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,93
Економія при броні:
-10,59 грн
230,34
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
2.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,15
Економія при броні:
-13,98 грн
230,17
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
2.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,49
Економія при броні:
-15,24 грн
230,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
249,32
Економія при броні:
-16,69 грн
232,63
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
2.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,56
Економія при броні:
-12,03 грн
229,53
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,32
Економія при броні:
-16,87 грн
230,45
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
3.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
95,50
Економія при броні:
-3,36 грн
92,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
3.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,46
Економія при броні:
-11,69 грн
229,77
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 44
4.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
229,56
Економія при броні:
-8,42 грн
221,14
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
33.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
250,41
Економія при броні:
-54,88 грн
195,53
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
33.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,90
Економія при броні:
-42,10 грн
194,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Немирів, вул. Костельна, 99
39.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,27
Економія при броні:
-14,30 грн
229,97
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
51.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,26
Економія при броні:
-12,26 грн
235,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
51.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
94,76
Економія при броні:
-16,84 грн
77,92
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
59.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,70
Економія при броні:
-36,90 грн
194,80
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню