Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
233,16
220,65
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,80
230,05
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,15
230,46
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,09
229,99
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,65
229,55
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,62
226,01
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
1.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,90
218,30
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 58
1.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
229,21
220,84
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,11
226,78
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,73
229,67
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
234,81
221,05
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
1.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,70
218,30
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,41
230,04
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,62
230,36
грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,04
238,66
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
249,93
234,53
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
3.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,43
229,82
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,61
230,16
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
4.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,70
225,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
4.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,65
229,53
грн
