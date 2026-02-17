Кривий Ріг
Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Кривий Ріг
Доступно в 48 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,07
Економія при броні:
-22,82 грн
223,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,62
Економія при броні:
-24,87 грн
222,75
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,64
Економія при броні:
-9,20 грн
230,44
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,12
Економія при броні:
-9,90 грн
230,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,49
Економія при броні:
-16,09 грн
230,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,66
Економія при броні:
-14,82 грн
229,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гурова Вадима, 31-В
2.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,02
Економія при броні:
-13,44 грн
225,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,02
Економія при броні:
-13,30 грн
229,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
250,19
Економія при броні:
-14,83 грн
235,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,89
Економія при броні:
-9,89 грн
230,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
95,96
Економія при броні:
-3,82 грн
92,14
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,47
Економія при броні:
-9,16 грн
227,31
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,69
Економія при броні:
-8,74 грн
229,95
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,95
Економія при броні:
-12,96 грн
229,99
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,09
Економія при броні:
-14,52 грн
225,57
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,65
Економія при броні:
-17,80 грн
229,85
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
145,24
Економія при броні:
-8,67 грн
136,57
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10
5.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,77
Економія при броні:
-9,99 грн
229,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
191,78
Економія при броні:
-7,50 грн
184,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 80-Г
6.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,40
Економія при броні:
-10,12 грн
230,28
грн
Забронювати
Показати більше
