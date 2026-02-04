Дніпро
Кучику ароматичний пластир (kuchikoo aroma pad) для покращення дихання та спокійного сну (Kuchikoo aroma pad(kuchikoo aroma pad) to improve breathing and restful sleep)
Доступно в 103 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,52
Економія при броні:
-12,30 грн
226,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
244,08
Економія при броні:
-14,33 грн
229,75
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,90
Економія при броні:
-11,40 грн
225,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,04
Економія при броні:
-13,33 грн
229,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,44
Економія при броні:
-16,85 грн
229,59
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,84
Економія при броні:
-9,83 грн
230,01
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,45
Економія при броні:
-15,55 грн
229,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
1.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,77
Економія при броні:
-15,74 грн
230,03
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,29
Економія при броні:
-9,33 грн
229,96
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,07
Економія при броні:
-16,94 грн
230,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
245,70
Економія при броні:
-15,97 грн
229,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
2.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,78
Економія при броні:
-13,40 грн
230,38
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
2.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,04
Економія при броні:
-17,18 грн
229,86
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
2.0 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
240,10
Економія при броні:
-9,72 грн
230,38
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
2.1 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
239,31
Економія при броні:
-9,41 грн
229,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.2 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,67
Економія при броні:
-17,09 грн
229,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 20
2.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
241,81
Економія при броні:
-12,20 грн
229,61
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
2.3 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,97
Економія при броні:
-13,91 грн
230,06
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,66
Економія при броні:
-13,19 грн
230,47
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
2.4 км
КУЧИКУ® АРОМАТИЧНИЙ ПЛАСТИР 5 х 5 см №5
Дельта Медікел Промоушнз АГ
247,30
Економія при броні:
-17,35 грн
229,95
грн
Забронювати
