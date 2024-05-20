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АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Запоріжжя (608437) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -47,00 грн
103,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
135,54
Економія: -8,13 грн
127,41 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -47,00 грн
103,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (2)
163,10
Економія: -36,00 грн
127,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
106,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
142,97
Економія: -11,63 грн
131,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
141,33
Економія: -17,49 грн
123,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (9)
154,30
Економія: -33,70 грн
120,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
137,96
Економія: -7,76 грн
130,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
140,91
Економія: -14,52 грн
126,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (1)
105,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (3), 6,5 см х 4,2 см (3)
165,90
Економія: -45,30 грн
120,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
145,09
Економія: -23,50 грн
121,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: 6,5 см х 4,2 см (1)
144,92
Економія: -45,55 грн
99,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
130,80
Економія: -7,05 грн
123,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
142,95
Економія: -16,66 грн
126,29 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: 6,5 см х 4,2 см (2)
150,00
Економія: -47,00 грн
103,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
145,00
Економія: -42,00 грн
103,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
141,40
Економія: -11,20 грн
130,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
170,00
Економія: -48,50 грн
121,50 грн