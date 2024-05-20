АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Одеса (608437) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 110 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3), 6,5 см х 4,2 см (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Аптека шар@
Детальніше
Всього: 6,5 см х 4,2 см (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: 6,5 см х 4,2 см (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5), 6,5 см х 4,2 см (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1