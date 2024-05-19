Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиАРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМЦіни в аптеках

АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Львів (608437) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
147,45
Економія: -13,31 грн
134,14 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (4)
207,20
Економія: -80,10 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (2)
192,40
Економія: -65,30 грн
127,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
136,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
121,77 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
136,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
141,45
Економія: -11,25 грн
130,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4), 6,5 см х 4,2 см (1)
184,40
Економія: -57,30 грн
127,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
135,89
Економія: -5,14 грн
130,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (3)
136,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
162,99
Економія: -35,75 грн
127,24 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
136,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (15), 6,5 см х 4,2 см (3)
192,40
Економія: -65,30 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (6), 6,5 см х 4,2 см (3)
149,00
Економія: -21,90 грн
127,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
136,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (4)
199,50
Економія: -72,40 грн
127,10 грн