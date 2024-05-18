АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Харків (608437) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 116 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Перша аптека
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Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5), 6,5 см х 4,2 см (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Літературна, 5