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АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 6,5 см х 4,2 см, №5 - Харків (608437) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
143,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (5), 6,5 см х 4,2 см (4)
181,80
Економія: -54,70 грн
127,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
171,20
Економія: -50,60 грн
120,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
141,13
Економія: -13,30 грн
127,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: 6,5 см х 4,2 см (4)
138,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), 6,5 см х 4,2 см (1)
130,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
134,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
130,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
168,60
Економія: -48,00 грн
120,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
128,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -16,70 грн
135,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
144,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (8), 6,5 см х 4,2 см (3)
122,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
141,80
Економія: -17,96 грн
123,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
151,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
121,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (2)
181,90
Економія: -54,80 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (3)
198,60
Економія: -71,50 грн
127,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1), 6,5 см х 4,2 см (1)
123,25 грн