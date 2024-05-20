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АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 10 см х 12 см, №5 - Запоріжжя (465678) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
405,00
Економія: -133,00 грн
272,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
395,00
Економія: -123,00 грн
272,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: 10 см х 12 см (1)
435,00
Економія: -163,00 грн
272,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: 10 см х 12 см (1)
284,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (1)
413,60
Економія: -117,06 грн
296,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
405,29
Економія: -104,34 грн
300,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -48,77 грн
351,22 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
395,00
Економія: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: 10 см х 12 см (3)
287,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
395,00
Економія: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3), 10 см х 12 см (1)
448,70
Економія: -128,70 грн
320,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
383,99
Економія: -32,77 грн
351,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (4)
290,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
396,19
Економія: -43,37 грн
352,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: 10 см х 12 см (3)
375,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: 10 см х 12 см (1)
356,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
395,00
Економія: -123,00 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), 10 см х 12 см (1)
398,24
Економія: -112,21 грн
286,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (3)
392,93
Економія: -118,56 грн
274,37 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), 10 см х 12 см (4)
385,60
Економія: -60,90 грн
324,70 грн