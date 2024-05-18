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АРГЕТТ® ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ПЛАСТИР З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 10 см х 12 см, №5 - Харків (465678) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 394 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: 10 см х 12 см (3)
311,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), 10 см х 12 см (2)
412,99
Економія: -119,21 грн
293,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: 10 см х 12 см (4)
315,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (7), 10 см х 12 см (1)
263,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (4), 10 см х 12 см (3)
249,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (4)
400,14
Економія: -105,03 грн
295,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (1)
272,35 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), 10 см х 12 см (3)
396,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), 10 см х 12 см (1)
314,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), 10 см х 12 см (4)
538,70
Економія: -218,80 грн
319,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (3)
317,35 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
427,70
Економія: -103,10 грн
324,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
381,99
Економія: -30,89 грн
351,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4), 10 см х 12 см (3)
306,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), 10 см х 12 см (4)
375,20 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: 10 см х 12 см (3)
338,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
388,37
Економія: -99,69 грн
288,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (6), 10 см х 12 см (3)
307,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4), 10 см х 12 см (1)
374,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: 10 см х 12 см (4)
306,80 грн