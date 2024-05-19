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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 10 см х 4,5 м, №1 - Львів (483335) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
131,36
Економія: -0,78 грн
130,58 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (5)
107,30 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
131,62
Економія: -0,89 грн
130,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (3)
126,44
Економія: -2,13 грн
124,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
126,48
Економія: -1,62 грн
124,86 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
132,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
94,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
94,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
131,85
Економія: -0,02 грн
131,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
94,78
Економія: -1,23 грн
93,55 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (1)
126,15
Економія: -2,07 грн
124,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
126,43
Економія: -1,96 грн
124,47 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (2)
131,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
132,72
Економія: -1,09 грн
131,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Стуса Василя, 53
Всього: упаковка (2)
126,26
Економія: -1,82 грн
124,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (2)
132,51
Економія: -1,93 грн
130,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (2)
105,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
116,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
94,92
Економія: -0,78 грн
94,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
132,53 грн