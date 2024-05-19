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БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ TETA® 7,5 см х 4,5 м, №1 - Львів (483334) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
98,49 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
98,69
Економія: -1,08 грн
97,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (3)
97,91
Економія: -0,21 грн
97,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
97,61 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
113,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
98,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
98,69
Економія: -0,32 грн
98,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
113,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
97,81
Економія: -0,03 грн
97,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
113,68
Економія: -0,57 грн
113,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
98,32
Економія: -0,86 грн
97,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
86,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (2)
73,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
115,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (1)
98,32
Економія: -0,90 грн
97,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
98,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Войнилів, вул. Шевченка Тараса, 110
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -1,36 грн
82,34 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
98,82
Економія: -1,22 грн
97,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
Всього: упаковка (1)
113,39
Економія: -0,46 грн
112,93 грн